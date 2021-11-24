Путин предложил подумать над созданием вакцины от COVID-19 для детей от 2 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительству РФ следует обратить внимание на работу по созданию вакцины от коронавируса для детей от двух лет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.
"Прошу правительство уделить этому (созданию вакцины. – Прим. ред.) должное внимание и в отведенные для этой работы сроки все профинансировать, проследить, как идет работа, и поддержать специалистов, которые этим занимаются", – сказал глава государства.
Он привел в пример другие страны, в частности Китай, где подобные препараты уже разрабатываются.
Президент добавил, что вакцинация должна быть добровольной, в особенности для детей, однако наличие вакцин должно быть обеспечено в любом случае.
До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в среду, 24 ноября, в России будет зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет. По ее словам, в гражданский оборот препарат может поступить уже в конце декабря текущего года.
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