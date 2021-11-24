Фото: Москва 24/Никита Симонов
Уровень коллективного иммунитета с COVID-19 в России достиг 50,4%, сообщила вице-премьера РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с Владимиром Путиным.
По ее словам, в некоторых регионах этот уровень выше. В частности, в Москве и Липецкой области он близится к 80%.
"На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре", – сказала она.
Голикова также подчеркнула, что новый подъем заболеваемости неизбежен, поэтому необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу. По ее словам, когда он будет достигнут, гражданам можно будет прививаться один раз в год.
В то же время вице-премьер доложила Путину, что 33 региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значимое зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что пятая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в России в феврале-марте 2022 года.
По его словам, новогодние праздники позволят снизить уровень заболеваемости. После этого, как отметил вирусолог, начнется "разгон".
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