Вирусолог спрогнозировал в РФ пятую волну коронавируса в феврале-марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пятая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в России в феврале-марте 2022 года, заявил вирусолог Павел Волчков.
По его словам, новогодние праздники позволят снизить уровень заболеваемости. После этого, как отметил вирусолог, начнется "разгон".
При этом он подчеркнул, что заболеваемость вырастет в том числе из-за низкого процента вакцинированных.
"Среди взрослых по-прежнему чуть больше 30% привитых – это слишком мало для коллективного иммунитета. В четвертой волне не только точку, в ней запятую рано ставить", – цитирует Волчкова "Газета.ру".
До этого Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве в течение последних трех недель резко падает. По словам мэра, это говорит о том, что власти вовремя приняли меры. При этом Собянин добавил, что никто не может гарантировать, наступит или нет следующая волна.
Ранее глава центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что четвертая волна COVID-19 идет к завершению в России.
Согласно подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб снизилось до 6%, хотя ранее этот показатель составлял 11%. В свою очередь, молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подчеркнул, что это не повод расслабляться.
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