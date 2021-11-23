Генетик заявил о завершении четвертой волны COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четвертая волна COVID-19 идет к завершению в России, заявил глава центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, – это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов", – отметил генетик.
Согласно подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб снизилось до 6%, хотя ранее этот показатель составлял 11%.
В свою очередь, молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подчеркнул, что это не повод расслабляться.
"Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус", – отметил Харитонов.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия коронавируса. Он выразил мнение, что это произойдет, когда необходимое количество антител будет у 70–75% населения.
До этого специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: