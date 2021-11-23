Генетик заявил о завершении четвертой волны COVID-19 в России

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Четвертая волна COVID-19 идет к завершению в России, заявил глава центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, – это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов", – отметил генетик.

Согласно подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб снизилось до 6%, хотя ранее этот показатель составлял 11%.

В свою очередь, молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подчеркнул, что это не повод расслабляться.

"Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус", – отметил Харитонов.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия коронавируса. Он выразил мнение, что это произойдет, когда необходимое количество антител будет у 70–75% населения.

До этого специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".

