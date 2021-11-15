Иммунолог описал три сценария развития коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У коронавируса есть три сценария развития, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Он пояснил, что у атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) не произошли мутации, которые позволили бы им жить дальше, они просто погибли в природе, что вполне может ожидать и SARS-CoV-2.
Что касается первого сценария, то в ходе мутаций коронавирус может потерять агрессивность и поселиться в организме животных или птиц, при этом не нанося им вреда, добавил врач.
"Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус", – пояснил Жемчугов.
По его словам, варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 специалисты просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов.
Более 90% избыточной смертности в России приходится на COVID-19. Об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что это серьезным образом влияет на демографическую ситуацию в стране.
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