Более 90% избыточной смертности в России приходится на COVID-19 – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
На смерти от коронавируса приходится более 90% избыточной смертности в России. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За девять месяцев 2021 года, январь – сентябрь, – это данные, по которым мы имеем официальную статистику, – из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на ковид", – отметила она.
По словам вице-премьера, это серьезным образом влияет на демографическую ситуацию в стране.
Ранее Голикова заявила, что причина ежедневных смертей от коронавируса в России напрямую связана с несоблюдением гражданами ограничительных мер. Она подчеркнула, что гражданам необходимо защитить себя от COVID-19, в связи с чем призвала россиян прививаться.
Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России
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