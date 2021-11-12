Голикова объяснила смерти от COVID-19 несоблюдением ограничений и отказами от вакцинации

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что причина ежедневных смертей от коронавируса в стране напрямую связана с несоблюдением гражданами ограничительных мер.
"Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения", – отметила она в рамках брифинга в Доме правительства.
Голикова напомнила, что в последний месяц ежедневно от коронавируса умирают более тысячи россиян. Вице-премьер подчеркнула, что гражданам необходимо защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.
В России за последние сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса. За тот же период скончались 1 235 пациентов с диагностированным COVID-19.
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
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