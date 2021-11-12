В Москве выявили 5 183 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за последние сутки выявили 5 183 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 1 273 человека. На ИВЛ находятся 740 человек. В столице выздоровели еще 6 952 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 668 369.

В столице за 24 часа скончались 96 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего за последние сутки в России подтвердили 40 123 новых случая коронавируса. На Санкт-Петербург пришелся 3 421 случай, на Московскую область – 2 726, на Самарскую область – 1 798.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Россия может справится с пандемией коронавируса в следующем году. В то же время он предположил, что сам вирус никуда не денется, поэтому периодически будут происходить новые вспышки.