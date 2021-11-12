Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Скорее всего, Россия справится с пандемией коронавируса в следующем году, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости.
В то же время он предположил, что сам вирус никуда не денется, поэтому периодически будут происходить новые вспышки.
"Пандемия не будет жить с нами всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется", – сказал он.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила, что для завершения пандемии коронавируса необходимо достичь достаточного уровня иммунитета, в частности, за короткий срок вакцинировать наибольшее количество людей.
До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявлял, что в мире ситуация с пандемией COVID-19 может стабилизироваться к 2024 году, однако в России, по его мнению, это произойдет раньше.
Эксперт также заявил о важности снижения смертности и сокращения возможностей для мутаций коронавируса. Эти меры, по его словам, помогут взять под контроль ситуацию с пандемией.
В Кремле считают, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии
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