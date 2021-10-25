Глава ВОЗ заявил о наличии у человечества всех инструментов для победы над пандемией

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У мира есть все необходимые инструменты для победы над коронавирусом, поэтому пандемия завершится, если человечество решит так сделать, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Пандемия закончится, когда мир решит ее завершить. Все в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты: эффективные инструменты общественного здравоохранения и медицины", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Гебрейесуса, мир не использовал имеющиеся инструменты хорошо. Он отметил, что от COVID-19 ежедневно умирают порядка 50 тысяч человек, поэтому пока пандемия еще далека от окончания.

По словам главы ВОЗ, до конца текущего года реально добиться вакцинации минимум 40% населения каждой страны. Гебрейесус призвал страны, которые достигли целевого показателя, отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.

"Страны G20 должны немедленно выполнить свои обязательства по вопросу передачи вакцин", – добавил он.

Ранее директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан заявила, что одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно. По ее словам, это показали некоторые исследования.

Бриан подчеркнула, что многие люди во время коронавируса сталкиваются и с другими симптомами. Также она отметила, что перед вакцинацией необходима консультация врача.