Вирусологи обозначили сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

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Стали известны возможные сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, стабилизация ситуации с коронавирусом в стране возможна через две недели. Для этого необходимо, чтобы россияне соблюдали необходимые противоэпидемические меры, подчеркнул специалист.

Вирусолог также выразил мнение, что более строгие ограничения обеспечивают наименее короткий срок, на который их необходимо вводить.

"Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз", – предположил Волчков.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов поддержал подобную точку зрения. Он уточнил, что первые плоды нерабочих дней станут заметны в регионах через 5–7 дней. Это обусловлено инкубационным периодом коронавируса, пояснил вирусолог.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, когда закончится пандемия коронавируса. По ее мнению, для победы над пандемией необходимо достичь достаточного уровня иммунитета.

Накануне Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК назвал вакцинацию от коронавируса реальным спасением от тяжелого течения болезни и летальных исходов. По мнению президента, именно прививка является универсальным способом защитить себя от вируса.

За последние сутки в России подтвердили 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 3 619 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.