В России выявили 40 402 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России подтвердили 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 3 619 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 7 103 случая, на Санкт-Петербург – 3 250, на Московскую область – 2 866, на Самарскую область – 1 504, на Нижегородскую область – 802, на Воронежскую область – 789, на Республику Крым – 725, на Свердловскую область – 723, на Пермский край – 702, на Красноярский край – 681.
Всего в России зарегистрировано 8 554 192 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Камчатском крае, Республиках Алтай и Тыва.
За последние сутки в РФ подтвердили 1 155 смертей от последствий коронавируса, за все время в стране умерли 239 693 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 23 187 человек, за весь период пандемии – 7 381 726.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал на существенный рост объемов вакцинации в сравнении с августом 2021 года. По словам градоначальника, жители столицы делают прививку в 4–5 раз чаще, чем в последний месяц лета.
Минздрав порекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации от коронавируса
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