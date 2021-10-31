Собянин заявил о росте объема вакцинации в Москве в 4-5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин указал на существенный рост объемов вакцинации в сравнении с августом 2021 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, в структуре привитых горожан увеличилась доля пожилых москвичей.

Ранее мэр Москвы сообщил о росте смертности от коронавируса среди детей. Собянин также отметил, что дети с хроническими заболеваниями сложнее переносят заражение COVID-19.