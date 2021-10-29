Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Сергей Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей. Об этом мэр Москвы рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр Москвы добавил, что дети с хроническими заболеваниями тяжело переносят заражение COVID-19.

Накануне Собянин принял участие в заседании клинического комитета по COVID-19, в рамках которого обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей. Мэр уточнил, что в нынешнюю волну пандемии они заражаются чаще, чем раньше.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за время пандемии коронавируса в Москве переболели 200 тысяч детей. Ежедневно госпитализируют порядка 20–30 детей.