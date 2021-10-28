Собянин обсудил с врачами вопросы лечения коронавирусной инфекции у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в заседании клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей.

"Борьба с пандемией не утихает уже 1,5 года. Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в два-три раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей", – сказал Собянин.

Главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов заявил, что с начала пандемии коронавирусом официально болели свыше 190 тысяч детей, из которых 5% лечились в стационарах. Специалист также отметил, что чаще стали болеть дети грудного и малого возраста.

На заседании комитет одобрил новый алгоритм лечения детей из групп риска и инновационные препараты: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин человека. Данные препараты вводятся однократно внутривенно и действуют аналогично антителам. Это позволяет организму быстрее бороться с коронавирусом, пока вырабатываются собственные антитела.

К группе риска относятся дети, страдающие первичным иммунодефицитом, онкологическим и гематологическим заболеваниями, сахарным диабетом, тяжелым поражением почек, сердца и легких.

Единая цифровая платформа, которая анализирует данные электронной медицинской книжки, будет выявлять пациентов из группы риска. После этого детей с COVID-19 возьмут под наблюдение врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра, а в случае необходимости направят на лечение в стационар кратковременного пребывания ДГКБ имени Башляевой. Там ребенка с одним из родителей поместят в специальный бокс, который обеспечивает полную изоляцию.

На третий, седьмой и одиннадцатый дни пациентам проводят лабораторные исследования, чтобы оценить эффективность терапии.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время в столице проводится исследование безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" для детского населения. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12–17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

По результатам первого этапа исследований вакцина от коронавируса для детей "Спутник V" формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.

В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования.

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что ожидают скорой регистрации детской вакцины от COVID-19 в РФ. Сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.

