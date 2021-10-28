В Кремле заявили, что нынешние цифры заболеваемости COVID-19 в РФ не дают оптимизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нынешние цифры заболеваемости COVID-19 пока не дают повода для оптимизма. Об этом сообщает РИА Новости.

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что в РФ заболеваемость и смертность от коронавируса будет расти еще минимум три недели.

Специалист полагает, что пока люди не начнут ответственно относиться к вакцинации и мерам безопасности, эпидемиологическая ситуация не улучшится.