В Кремле заявили, что нынешние цифры заболеваемости COVID-19 в РФ не дают оптимизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нынешние цифры заболеваемости COVID-19 пока не дают повода для оптимизма. Об этом сообщает РИА Новости.
За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что в РФ заболеваемость и смертность от коронавируса будет расти еще минимум три недели.
Специалист полагает, что пока люди не начнут ответственно относиться к вакцинации и мерам безопасности, эпидемиологическая ситуация не улучшится.
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