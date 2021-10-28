Заболеваемость COVID-19 будет расти в РФ еще как минимум три недели – вирусолог

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что в России заболеваемость и смертность от коронавируса будет расти еще минимум три недели. Об этом сообщает ТАСС.
Специалист полагает, что пока люди не начнут ответственно относиться к вакцинации и мерам безопасности, эпидемиологическая ситуация не улучшится.
"Будет еще больше заболевших, еще больше летальных исходов. Все идет так, как и положено идти в популяции, у которой нет иммунитета, в которую пришел вирус с измененными свойствами. Пока не будет ответа со стороны населения, мы будем иметь то, что мы имеем", – пояснил Тимаков.
Вирусолог предупредил, что сейчас заболеванию подвержены все возрастные группы, так как вирус передается легче. Он также считает, что дополнительный толчок к росту заболеваемости могут дать путешествия.
"Нет ответа со стороны населения на вводимые ограничения. Власти ввели период нерабочих дней, а люди скупили билеты в санатории и за границу. Сейчас еще привезут вирус, который смутирует в тех странах", – добавил специалист.
За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации, в случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19.
Нерабочие дни начались в регионах России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: