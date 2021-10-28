Заболеваемость COVID-19 будет расти в РФ еще как минимум три недели – вирусолог

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что в России заболеваемость и смертность от коронавируса будет расти еще минимум три недели. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист полагает, что пока люди не начнут ответственно относиться к вакцинации и мерам безопасности, эпидемиологическая ситуация не улучшится.

"Будет еще больше заболевших, еще больше летальных исходов. Все идет так, как и положено идти в популяции, у которой нет иммунитета, в которую пришел вирус с измененными свойствами. Пока не будет ответа со стороны населения, мы будем иметь то, что мы имеем", – пояснил Тимаков.

Вирусолог предупредил, что сейчас заболеванию подвержены все возрастные группы, так как вирус передается легче. Он также считает, что дополнительный толчок к росту заболеваемости могут дать путешествия.

"Нет ответа со стороны населения на вводимые ограничения. Власти ввели период нерабочих дней, а люди скупили билеты в санатории и за границу. Сейчас еще привезут вирус, который смутирует в тех странах", – добавил специалист.

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации, в случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19.