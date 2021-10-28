Иммунолог объяснил, в чем риск повторного использования одноразовой маски

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что максимальное время использования одноразовой маски зависит от наличия у человека симптомов заболевания.

По словам эксперта, ходить в одноразовом средстве индивидуальной защиты весь день неправильно. В этом случае маска теряет все свои защитные свойства, подчеркнул он.

"Максимальный интервал по замене одноразовой маски составляет 4 часа. Но лучше сделать это через 3 часа. Нужно аккуратно снять маску и сразу выбросить в урну", – рассказал Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Если у человека есть выделения из носа, кашель, насморк, смену маски нужно делать по обстановке. Она не должна быть влажной, смоченной. На внутренней стороне маски сохраняются все выделения. Она ими пропитывается и теряет свои фильтрующие свойства. Поэтому в таких ситуациях стоит менять маску гораздо чаще, а лучше всего изолироваться.

Крючков рассказал, что с появлением "Дельта"-штамма коронавируса временные промежутки по замене масок никак не изменились. Это связано с тем, что принцип действия средств индивидуальной защиты одинаков для любого вида инфекции, объяснил он.

"Смысл в том, что маски в основном защищают от воздушно-капельного пути заражения. От тех, содержащих большое количество вируса водяных частичек, которые выбрасываются при дыхании. Как раз они и останавливаются маской", – говорит Крючков.

По его словам, повторное использование одноразовой маски во многом сравнимо с маской, спущенной на подбородок.

"Что-то наподобие того, но не совсем идентично. Если человек с симптомами не поменял маску, но находится в ней, эффект для него будет хуже, но при этом хотя бы окружающие его люди защищены. Но все равно я бы не экспериментировал. Не настолько маски дороги, чтобы их вовремя не менять", – комментирует собеседник Москвы 24.

Уже во время второго использования одноразовой маски риск подхватить инфекцию увеличивается, отметил Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Насколько именно возрастает риск, я бы не фантазировал. Но это уже нарушение фильтрующих свойств маски. Ничего хорошего от этого ждать не стоит.

"Это не значит, что риск возрастает лавинообразно и после 4 часов использования карета превращается в тыкву. Так не происходит. Но это постепенное снижение защитных свойств. Поэтому не советовал бы использовать маску больше 4 часов", – резюмировал иммунолог.

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