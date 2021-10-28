Иммунолог объяснил, в чем риск повторного использования одноразовой маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что максимальное время использования одноразовой маски зависит от наличия у человека симптомов заболевания.
По словам эксперта, ходить в одноразовом средстве индивидуальной защиты весь день неправильно. В этом случае маска теряет все свои защитные свойства, подчеркнул он.
"Максимальный интервал по замене одноразовой маски составляет 4 часа. Но лучше сделать это через 3 часа. Нужно аккуратно снять маску и сразу выбросить в урну", – рассказал Крючков.
Крючков рассказал, что с появлением "Дельта"-штамма коронавируса временные промежутки по замене масок никак не изменились. Это связано с тем, что принцип действия средств индивидуальной защиты одинаков для любого вида инфекции, объяснил он.
"Смысл в том, что маски в основном защищают от воздушно-капельного пути заражения. От тех, содержащих большое количество вируса водяных частичек, которые выбрасываются при дыхании. Как раз они и останавливаются маской", – говорит Крючков.
По его словам, повторное использование одноразовой маски во многом сравнимо с маской, спущенной на подбородок.
"Что-то наподобие того, но не совсем идентично. Если человек с симптомами не поменял маску, но находится в ней, эффект для него будет хуже, но при этом хотя бы окружающие его люди защищены. Но все равно я бы не экспериментировал. Не настолько маски дороги, чтобы их вовремя не менять", – комментирует собеседник Москвы 24.
Уже во время второго использования одноразовой маски риск подхватить инфекцию увеличивается, отметил Крючков.
"Это не значит, что риск возрастает лавинообразно и после 4 часов использования карета превращается в тыкву. Так не происходит. Но это постепенное снижение защитных свойств. Поэтому не советовал бы использовать маску больше 4 часов", – резюмировал иммунолог.
Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил о вероятности бесконечных волн заболеваемости коронавирусом. По его словам, победа над инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации. Врач отметил, что непривитые люди становятся для вируса неиссякаемым ресурсом для будущих мутаций.
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