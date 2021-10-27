Более половины россиян заявили, что боятся заразиться коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Две трети россиян (67%) боятся заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
В той или иной степени за свое здоровье и здоровье близких опасаются 52% опрошенных, 15% россиян рассказали, что очень бояться заразиться коронавирусом.
12% жителей страны уверены, что COVID-19 их не коснется. Столько же россиян сообщили, что уже переболели.
77% опрошенных считают, что делать или не делать прививку – личное дело каждого человека, однако 20% не согласны с тезисом. 73% россиян заявили, что неправильно призывать людей отказываться от вакцинации против коронавируса. 64% уверены, что это подвергает жизни людей опасности.
В опросе приняли участие 1 600 человек 18 лет и старше.
За последние сутки в России подтвердили 36 582 случая заражения коронавирусом. При этом в 3 055 (8,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 789 случаев, на Санкт-Петербург – 2 913, на Московскую область – 2 670, на Самарскую область – 1 297, на Нижегородскую область – 783, на Воронежскую область – 754, на Свердловскую область – 674, на Республику Крым – 670, на Башкирию – 668, на Пермский край – 662, на Красноярский край – 619, на Ростовскую область – 609, на Смоленскую область – 561, на Ульяновскую область – 540, на Саратовскую область – 498.
На портале СтопКоронавирус.рф появился счетчик вакцинировавшихся
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: