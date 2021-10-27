Более половины россиян заявили, что боятся заразиться коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Две трети россиян (67%) боятся заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

В той или иной степени за свое здоровье и здоровье близких опасаются 52% опрошенных, 15% россиян рассказали, что очень бояться заразиться коронавирусом.

12% жителей страны уверены, что COVID-19 их не коснется. Столько же россиян сообщили, что уже переболели.

77% опрошенных считают, что делать или не делать прививку – личное дело каждого человека, однако 20% не согласны с тезисом. 73% россиян заявили, что неправильно призывать людей отказываться от вакцинации против коронавируса. 64% уверены, что это подвергает жизни людей опасности.

В опросе приняли участие 1 600 человек 18 лет и старше.

За последние сутки в России подтвердили 36 582 случая заражения коронавирусом. При этом в 3 055 (8,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

На Москву пришлось 5 789 случаев, на Санкт-Петербург – 2 913, на Московскую область – 2 670, на Самарскую область – 1 297, на Нижегородскую область – 783, на Воронежскую область – 754, на Свердловскую область – 674, на Республику Крым – 670, на Башкирию – 668, на Пермский край – 662, на Красноярский край – 619, на Ростовскую область – 609, на Смоленскую область – 561, на Ульяновскую область – 540, на Саратовскую область – 498.

