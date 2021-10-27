В России выявили 36 582 случая заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 36 582 случая заражения коронавирусом. При этом в 3 055 (8,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 5 789 случаев, на Санкт-Петербург – 2 913, на Московскую область – 2 670, на Самарскую область – 1 297, на Нижегородскую область – 783, на Воронежскую область – 754, на Свердловскую область – 674, на Республику Крым – 670, на Башкирию – 668, на Пермский край – 662, на Красноярский край – 619, на Ростовскую область – 609, на Смоленскую область – 561, на Ульяновскую область – 540, на Саратовскую область – 498.

С начала пандемии в России зарегистрирован 8 352 601 случай (+0,44%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,19%, Сахалинской области, Камчатском крае – 0,21%, Республике Алтай – 0,23%.

За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 123 смерти, за весь период пандемии умерли 233 898 человек. За минувшие 24 часа выписали 29 151 человека, за все время – 7 242 735.

Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации, в случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19.