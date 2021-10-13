Китайский эксперт заявил, что вакцинация не останавливает распространение коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Массовая вакцинация не способна остановить распространение коронавирусной инфекции в мире, но может снизить летальность и риск осложнений, заявил заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Вэньхун. Об этом сообщает издание "Дии сайцзин".
"В настоящее время цели вакцинации уже претерпели изменения. Сейчас мы не в состоянии полностью взять под контроль распространение заболевания посредством вакцинации. Основной целью прививок является снижение до минимального уровня опасности осложнений", – сказал он.
В качестве примера Вэньхун назвал Сингапур, где к настоящему моменту привито уже 80% населения, однако заболеваемость продолжает расти. По его словам, ситуация в этой стране далека от нормализации.
"Наоборот, мы видим, что, по мере того как Сингапур постепенно открывается, наблюдается последовательный рост заболеваемости", – заявил специалист.
Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в США, где с увеличением числа привитых граждан фиксируется рост заболеваемости среди тех, кто получил прививку.
"Несмотря на то что мутации нового коронавируса привели к росту заболеваемости, благодаря вакцинации в некоторых странах летальность уже снизилась до довольно низкого уровня", – подчеркнул Вэньхун.
Говоря о возможных перспективах развития пандемии, врач отметил, что со временем коллективный иммунитет будет лишь увеличиваться за счет вакцинированных и перенесших COVID-19.
Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, ей переболеет все население Земли. По его словам, дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от скорости его изменчивости.
Он пояснил, что будут возникать новые и новые волны заболеваемости, каждый человек раз в полгода-год будет переносить COVID-19 из-за неминуемого снижения иммунитета.
Вирусолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом
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