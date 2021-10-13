Вакцинолог заявил, что коронавирус останется в мире навсегда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, ей переболеет все население Земли, заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае вирус останется", – сказал он.
По словам Тимакова, дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от скорости его изменчивости. Он пояснил, что будут возникать новые и новые волны заболеваемости, каждый человек раз в полгода-год будет переносить COVID-19 из-за неминуемого снижения иммунитета.
"Как гриппом болеем [раз] в 3–4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки", – пояснил медик.
Он отметил, что в ближайшее время коронавирусом переболеет большая часть населения Земли, в том числе и дети, поскольку они восприимчивы к штамму "Дельта". При этом со временем люди привыкнут к коронавирусу, поскольку клетки памяти человеческого организма проходят обучение при каждой встрече с инфекцией.
"Когда мы ее снижаем, вирусную нагрузку, это масочный режим на данный момент, мы даем себе маленькое количество вируса. И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встрече различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус ни хотел, эти клетки памяти у вас останутся", – уточнил Тимаков.
Таким образом, со временем дети получат мощный иммунитет, который сделает коронавирус для нового поколения обычным сезонным заболеванием, заключил врач.
Ранее Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.
В России побит новый рекорд по числу погибших от COVID-19 с начала пандемии – Минздрав
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: