Вакцинолог заявил, что коронавирус останется в мире навсегда

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Коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, ей переболеет все население Земли, заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае вирус останется", – сказал он.

По словам Тимакова, дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от скорости его изменчивости. Он пояснил, что будут возникать новые и новые волны заболеваемости, каждый человек раз в полгода-год будет переносить COVID-19 из-за неминуемого снижения иммунитета.

"Как гриппом болеем [раз] в 3–4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки", – пояснил медик.

Он отметил, что в ближайшее время коронавирусом переболеет большая часть населения Земли, в том числе и дети, поскольку они восприимчивы к штамму "Дельта". При этом со временем люди привыкнут к коронавирусу, поскольку клетки памяти человеческого организма проходят обучение при каждой встрече с инфекцией.

"Когда мы ее снижаем, вирусную нагрузку, это масочный режим на данный момент, мы даем себе маленькое количество вируса. И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встрече различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус ни хотел, эти клетки памяти у вас останутся", – уточнил Тимаков.

Таким образом, со временем дети получат мощный иммунитет, который сделает коронавирус для нового поколения обычным сезонным заболеванием, заключил врач.

Ранее Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.