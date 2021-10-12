Математики дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Математики из СПбГУ составили новый прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, передает газета "Известия".
Ученые составили обновленный прогноз по недавно оптимизированной модели и представили несколько вариантов эпидемиологической обстановки, которая может сложиться в ближайший месяц. Математики рассчитали два сценария. Пессимистичный предполагает, что к середине ноября количество новых случаев заражения в сутки может составить до 35 тысяч, оптимистичный – от 26,5 тысяч.
По словам завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики университета Виктора Захарова, при стабилизации процентного прироста на сегодняшнем уровне к 10 ноября заболеваемость может подняться до 33 тысяч заражений в сутки.
Высокий уровень выявления новых заболевших может говорить о четвертой волне COVID-19 в России. Об этом ранее заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она отметила, что защитить от коронавируса может вакцинация, своевременная замена масок, мытье рук и лица после контактов.
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