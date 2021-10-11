Эксперт Роспотребнадзора заявила о четвертой волне коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Высокий уровень выявления новых заболевших может говорить о четвертой волне COVID-19 в России. Об этом заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Если мы посмотрим на график регистрации новых случаев коронавирусной инфекции, то увидим, что цифра высокая и, действительно, уже может идти речь о четвертой волне", – приводит слова Руженцовой пресс-служба общества "Знание".
При этом эксперт отметила, что защитить от коронавируса может лишь вакцинация. Она призвала всех, кто этого еще не сделал, поставить прививку. Руженцова также посоветовала вовремя менять маски, мыть руки и лицо после контактов. Эксперт подчеркнула, что лучше тщательно промывать нос и полоскать рот.
"В настоящий момент выявлено уже 35 подтипов дельта-штамма, и они требуют разных уровней защиты. Поэтому, пока нет более убедительных научных данных, мы рекомендуем вакцинироваться вне зависимости от уровня антител", – заявила Руженцова.
По ее словам, приостановить появление новых штаммов станет возможным лишь после формирования коллективного иммунитета.
Ранее врач заявил, что вакцинировать детей от COVID-19 в РФ могут начать в январе 2022 года. Пока детям прививки от коронавируса не делают, однако над этим на данный момент ведется активная работа.
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