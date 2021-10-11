Врач рассказал об особенностях лечения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Амбулаторное лечение коронавирусной инфекции ускорять не нужно, сообщил радиостанции "Комсомольская правда" врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Он уточнил, что в этой ситуации нужна клиническая апробация лекарств, усиливающих работу иммунитета.
"Ускорить выздоровление, наверное, можно, но все это нуждается в определенной клинической апробации. У нас до сих пор в протоколы лечения коронавируса, кроме интерферона, никакие препараты, усиливающие работу иммунной системы, не входят", – объяснил эксперт.
По его словам, следует учитывать тяжесть состояния больного, его возраст, наличие сопутствующих болезней.
"Надо исходить из того, что ресурс должен выделяться прежде всего для тех, кто болеет тяжело, попадает на госпитализацию, в реанимацию, а амбулаторное лечение в ускорении не нуждается", – отметил медик.
Ранее главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что из-за низких темпов вакцинации в Москве до сих пор не выработан стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу.
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