Минздрав РФ разрешил проведение испытаний "КовиВака" среди лиц старше 60 лет

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Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак" среди лиц старше 60 лет. Это следует из реестра, опубликованного на сайте ведомства.

Отмечается, что исследования будут проводиться среди 250 добровольцев. Их будут осуществлять специалисты столичного НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера, а также медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области.

Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции "КовиВак", разработанная учеными Центра имени Чумакова РАН, была зарегистрирована 19 февраля 2021 года.

По данным директора по качеству центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Александры Синюгиной, "КовиВак" защищает от заражения инфекцией на 98,4%.

