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Политика

11:43

Разработчик назвал вопрос признания за рубежом "КовиВака" политическим

политика медицина

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Вопрос признания за рубежом вакцины от COVID-19 "КовиВак" является в основном политическим. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил гендиректор разработавшего препарат Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"Это вопрос все-таки в большей степени политический, потому что есть два аспекта, которые мы иногда не очень хорошо понимаем", – отметил Ишмухаметов.

Первый аспект, по словам руководителя центра, – это регистрация в другом государстве.

"Это вопрос сложный, длительный и связанный с вопросами аудита площадки, первичных документов, <...> соответствия проведенных исследований – доклиники, клиники – мировым стандартам. Эту работу мы ведем и, надеюсь, успешно", – уточнил специалист.

Как сообщается, второй аспект – это приезд за рубеж российских граждан, которые вакцинированы тем или иным отечественным препаратом.

"Мне кажется, этот вопрос больше находится в политической сфере и соответствующих соглашений", – уверен Ишмухаметов.

Ранее стало известно, что Центр имени Чумакова увеличит мощности производства вакцины "КовиВак" в 2–2,5 раза. Как отмечается, он завершил модернизацию оборудования, которая позволит увеличить мощности производства данной вакцины.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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