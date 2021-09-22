Поездки за иностранной вакциной не пользуются массовым спросом в России

Вакцинные туры за рубеж не пользуются популярностью у россиян, вряд ли они когда-нибудь станут массовыми. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

В настоящее время россиянам предлагают несколько вариантов, куда можно отправиться за прививкой. Среди популярных – безвизовая Сербия. С этой страной открыто авиасообщение. Поездка обойдется приблизительно в 50 тысяч рублей.

Более дорогой вариант – Германия. Там одна доза препарата Pfizer будет стоить 580 евро, плюс перелет, проживание и другие расходы.

В отличие от "Спутника" иностранные вакцины признает ВОЗ. Сейчас организация приостановила процесс одобрения российского препарата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.