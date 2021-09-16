Привитых российскими вакцинами от COVID-19 освободили от самоизоляции при въезде в Эстонию

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Привитые российскими вакцинами от COVID-19 освобождены от изоляции и тестирования при въезде в Эстонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здоровья Эстонии.

"Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации", – уточнили в ведомстве.

При этом ограничения снимаются только при достижении полной иммунной защиты, то есть после полного прививочного курса.

Помимо российских, в Эстонии признали все вакцины от коронавируса, вне зависимости от места их происхождения.

Директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас добавил, что полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии. Данный документ, однако, не дает права на европейский сертификат о вакцинации.

Накануне сообщалось, что в ВОЗ приостановили одобрение российской вакцины "Спутник V". Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса указал на то, что одна из фирм – производителей препарата не согласна с применением надлежащих практик производства.