Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

20:11

Привитых российскими вакцинами от COVID-19 освободили от самоизоляции при въезде в Эстонию

туризм

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Привитые российскими вакцинами от COVID-19 освобождены от изоляции и тестирования при въезде в Эстонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здоровья Эстонии.

"Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации", – уточнили в ведомстве.

При этом ограничения снимаются только при достижении полной иммунной защиты, то есть после полного прививочного курса.

Помимо российских, в Эстонии признали все вакцины от коронавируса, вне зависимости от места их происхождения.

Директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас добавил, что полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии. Данный документ, однако, не дает права на европейский сертификат о вакцинации.

Накануне сообщалось, что в ВОЗ приостановили одобрение российской вакцины "Спутник V". Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса указал на то, что одна из фирм – производителей препарата не согласна с применением надлежащих практик производства.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать