В ВОЗ приостановили одобрение российской вакцины "Спутник V"

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Во Всемирной организации здравоохранения приостановили процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" до новой инспекции завода производителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктора Жарбаса Барбоса.

Он сообщил о необходимости для производителей подтвердить, что вакцины производятся в надлежащих местах.

"Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", – сказал Барбоса.

Он также отметил, что необходимо принять необходимые меры, а также запросить новую инспекцию.

Надлежащие практики производства гарантируют производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества. Она создана специально с целью минимизации рисков, сопряженных с фармацевтическим производством, которые не могут быть устранены тестированием законченного продукта.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Иран одобрил применение однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

