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Общество

07:15

Сотрудники ВОЗ раскритиковали ревакцинацию

медицина общество видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

Сразу несколько сотрудников Всемирной организации здравоохранения раскритиковали идею ревакцинации от коронавируса. Статью медиков опубликовал журнал The Lancet.

По мнению авторов, в повторной вакцинации нет острой необходимости, поскольку имеющиеся вакцины достаточно эффективны. При этом во многих странах мира ощущается дефицит препаратов, и люди не могут сделать даже первую прививку.

Ранее ВОЗ уже призывала к запрету ревакцинации как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить до 40% жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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