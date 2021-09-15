Сотрудники ВОЗ раскритиковали ревакцинацию

Сразу несколько сотрудников Всемирной организации здравоохранения раскритиковали идею ревакцинации от коронавируса. Статью медиков опубликовал журнал The Lancet.

По мнению авторов, в повторной вакцинации нет острой необходимости, поскольку имеющиеся вакцины достаточно эффективны. При этом во многих странах мира ощущается дефицит препаратов, и люди не могут сделать даже первую прививку.

Ранее ВОЗ уже призывала к запрету ревакцинации как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить до 40% жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.