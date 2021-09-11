Собянин рассказал о завершении реконструкции еще 10 городских поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл головное здание детской городской поликлиники №130 в Крылатском после комплексной реконструкции.

"Поздравляю вас с Днем города, с праздником. Хотел бы поблагодарить вас за работу. В период COVID-19 на вас упала огромная нагрузка на всех. Вы и свою работу делали, и дополнительную работу. <...> Но все плохое кончается, сегодня новоселье в 10 поликлиниках городских. Новые поликлиники абсолютно. Я думаю, что, если бы не знали, что здесь была старая поликлиника, то зайдя сюда, сложно было бы сказать, что это какая-то старая отремонтированная поликлиника", – сказал Собянин.

Градоначальник рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник.

«Мы понимаем, что мы набрали обороты, где-то по полсотни поликлиник мы можем делать ежегодно. Поэтому приняли решение: после того, как первые 137 поликлиник, в которых мы наметили сделать капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник", – пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что 200 поликлиник – это практически половина всего амбулаторного комплекса Москвы.

"Это будет крупнейшая программа модернизации первичного звена за всю историю нашей страны. Это, конечно, трудная, сложная программа, для этого потребуется дополнительное время. Я думаю, за два-три года мы с ней справимся. И будем стараться, чтобы период ремонта был короткий, а эффект максимально позитивным", – отметил глава столицы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития и является уже не просто городом, а агломерацией мирового масштаба.