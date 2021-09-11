Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с Сергеем Собяниным.

Глава государства отметил, что Москва является уже не просто городом, а агломерацией мирового масштаба.

"Когда мы встречаемся с вами, всегда обсуждаем комплекс вопросов, связанных с развитием и жизнедеятельностью Москвы. Москва – столица, Москва – город, и в то же время городом-то ее назвать уже, наверное, нельзя", – пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что процессы жизнедеятельности таких агломерациях всегда сложны.

"Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития", – заключил глава РФ.

Встреча президента Владимира Путина с главой столицы Сергеем Собяниным приурочена ко Дню города. В этом году Москве исполняется 874 года.