Москва отмечает 874-летие

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва в эти выходные, 11 и 12 сентября, отмечает свой 874-й день рождения.

В честь праздника в городе установили более 3,2 тысячи декоративных конструкций. Большинство из них – флаговые. Декоративные конструкции сделали на 11 мостах, на въезде в город, транспортно-пересадочных узлах. Украсили к празднику также московские парки и территории административных округов.

Особое внимание уделили пешеходным зонам на Бульварном кольце: там сделали арки из цветов и световые лайтбоксы. Специалисты установили подсветку Москвы.

Среди декораций ко Дню города появились также слова "Москва" разного стиля. Буквы сделали из снимков памятных мест и достопримечательностей столицы, другие – из живых цветов и в виде ярких скамеек. Также в городе создали несколько селфизон: они появились в парках "Певческое поле" и "Сад будущего".

Помимо этого, в Москве установили арт-объекты из 20 тысяч живых цветов. Букеты шириной два метра и высотой три метра появились на Тверской площади, площади Революции, а также на площадках фестиваля на улицах Святоозерской, Перерве, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.

Их придумали специально для Дня города – 2021. Для создания каждого букета использовали более двух тысяч живых цветов. При этом арт-объекты не похожи друг на друга: для их создания дизайнеры подбирают растения под стать каждой площадке.

Жители и гости столицы, посетив площадки на Тверской площади, могут полюбоваться букетами из растений оранжерейного цветоводства. Букет "Осенняя Москва" из разноцветных гладиолусов, георгинов, вибурнума и ахиллеи разместился на площади Революции.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По решению властей в столице не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.

Останкинская башня подготовила праздничное световое шоу. Оно продлится с 20:00 до 23:00. Кроме того, желающие смогут посмотреть салют со смотровой площадки Останкинской башни. 11 сентября купившие билеты на 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 посетители получат в подарок бесплатную экскурсию продолжительностью 45 минут.

В городе по случаю праздника работают более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Как и в прошлом году, пройдет концерт в парке "Зарядье". Специальную программу ко Дню города предложили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.

Около 90 столичных учреждений культуры работают бесплатно. Среди участников Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", Государственный музей А. С. Пушкина и другие. На сайтах учреждений надо было заранее получить бесплатный электронный билет.

Специальную программу в честь дня рождения столицы подготовил и Музей транспорта Москвы. В частности, пройдут бесплатные экскурсии и кинопоказы. Для москвичей и гостей столицы проведут бесплатную экскурсию по зданию Северного речного вокзала, на которой расскажут о его архитектуре, реставрации всего комплекса и развенчают миф о звезде с вокзального шпиля.

На ВДНХ 11 и 12 сентября пройдут бесплатные экскурсии для гостей выставки "Мечта Москвича", купивших входные билеты. Посетители узнают историю легендарной автомобильной марки от первого макета до последнего электрокара.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Музей Москвы тоже подготовил обширную программу ко Дню города. В честь праздника 11 и 12 сентября все желающие могут посетить киносеанс и выставку во дворе учреждения. Сделать это можно в том числе и с домашними животными.

В течение всех выходных жителей и гостей столицы ждут следующие бесплатные экскурсии:

"По следам Музея Москвы: площадь Крестовской заставы";

"История Москвы из окон поезда МЦК";

"Золотая миля Москвы – Остоженка";

"По следам Музея Москвы: Сухаревская площадь";

"По следам Музея Москвы: Новая площадь";

"Хамовники. Велосипедный путеводитель".

Также бесплатные экскурсии проходят по выставкам "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО", "История Москвы для детей и взрослых" и "Москва без окраин. Таганка".

Завершится праздничный день фейерверком. Он пройдет 11 сентября на 26 площадках столицы, в числе которых парк "Сокольники", сад "Эрмитаж", ВДНХ, Поклонная гора, Лужнецкая набережная и другие. Лучшие пиротехники страны работали над незабываемым световым шоу для москвичей и гостей столицы. В небе можно увидеть различные фигуры, разноцветные хризантемы и мерцающие нити.

Проезд по Московскому центральному кольцу сделали бесплатным для всех пассажиров в День города, 11 сентября. Решение мэра о бесплатном проезде стало подарком для горожан.

Кроме того, власти столицы увеличили время бесплатного проката велосипедов 11 и 12 сентября до целого часа, а доступ на сутки стоит всего 5 рублей. В Дептрансе отметили, что это совместный с "Велобайком" и банком ВТБ подарок для жителей и гостей столицы в День города.