Останкинская телебашня включит праздничное световое шоу ко Дню города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Останкинская башня покажет праздничное световое шоу в День города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.

"11 и 12 сентября, ко Дню города Москвы, Останкинская телебашня запустит праздничное световое шоу. По всему периметру полукилометровой башни будет включен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Аналогов такой подсветки нет ни на одной башне мира – задействовано 550 различных источников света, это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе", – говорится в сообщении.

Световое шоу будет длиться по три часа с 20:00 до 23:00. Кроме того, желающие смогут посмотреть салют со смотровой площадки Останкинской башни. 11 сентября купившие билеты на 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 посетители получат в подарок бесплатную экскурсию продолжительностью 45 минут.

"Фотографии светового шоу или другие авторские фотовзгляды на Останкинскую телебашню могут стать победителями фотоконкурса "Останкинская башня глазами Москвы". Конкурс начнется 10 сентября, принять участие в нем смогут все желающие", – говорится в сообщении.

Фотографии будут публиковаться с 10 по 25 сентября в Instagram под хештегом #башнямания, а по итогам конкурса пройдет выставка лучших работ.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в День города в Москве будут работать более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. По его словам, власти стараются не создавать таких мест, где бы собирались десятки тысяч человек.

