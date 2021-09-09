Парки Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские парки подготовили онлайн-программу из экскурсий, квестов и викторин ко Дню города.
"Посмотреть лекции про историю города, сходить на виртуальные экскурсии, принять участие в тематических квестах и викторинах смогут подписчики социальных сетей парков", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
В частности, парк "Сокольники" проведет лекцию на тему "География Москвы и ее связь с городом", сад "Эрмитаж" подготовил мастер-класс по живописи "Московское утро", Таганский парк организует онлайн-квест "Москва научная", усадьба Воронцово – викторину "Город в красках".
Также мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут на страницах других городских парков.
Ранее стало известно, что в этом году в столице не будут проводить концерты и шоу по случаю Дня города, однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города.
Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками ко Дню города. Наклейки представляют собой разноцветные круглые изображения с монохромными надписями "Москва 874" и "День города".
Москву украшают ко Дню города
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