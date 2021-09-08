В Москве коммунальную технику украсили поздравительными наклейками ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками ко Дню города. Об этом сообщил столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.
"В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками, посвященными 874-летию Москвы. Поздравительные стикеры появились на всей технике, которая задействована в уборке столичных улиц, а также на аварийных и дежурных машинах оперативных служб", – сказал руководитель департамента Вячеслав Торсунов.
Отмечается, что наклейки представляют собой разноцветные круглые изображения с монохромными надписями "Москва 874" и "День города".
Оформлением техники занимались все предприятия комплекса: Мосгаз, Мосводосток, Москоллектор, Мосводоканал, Мослифт, Моссвет, Гормост и ГБУ "Автомобильные дороги".
Ранее сообщалось, что власти столицы увеличат время бесплатного проката велосипедов в День города. Отмечалось, что это совместный с "Велобайком" и Банком ВТБ подарок для жителей и гостей столицы на День города.
Время бесплатного велопроката увеличат в столице в День города
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