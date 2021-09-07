Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города

Отмечать День города в этом году будут скромно. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пройдет концерт в "Зарядье". Также можно посетить фестиваль "Цветочный джем". Всего более 30 площадок, 6 из которых в центре. В День города будет салют, но масштабных мероприятий не планируют.

Самое большое украшение в городе – у входа в Парк Горького. Праздничная открытка с эмблемой, на которой написано, сколько лет исполнилось Москве.

Почти весь центр уже украшен праздничными флагами. Их установили и на Калужской площади. Там же есть и баннеры с информацией о городе. Можно гулять и заодно погружаться в историю Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.