БКЛ достроят в 2022 году – Собянин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Завершение строительства Большой кольцевой линии метро запланировано на 2022 год, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

По словам мэра города, БКЛ должна стать ядром метрополитена.

"БКЛ – большое кольцо, кольцевая линия метро, она является сердцевиной многих проектов", – подчеркнул градоначальник.

В данный момент готова одна третья часть линии, отметил Собянин. По его информации, в 2021 году планируется закончить еще треть БКЛ.

"Оставшаяся треть – в следующем году", – добавил мэр.

Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев заявлял, что южный участок БКЛ готов почти на 90%. Утверждалось, что на нем разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". По последним данным, там были возведены основные конструкции станций и подземных сооружений, а также начат монтаж инженерных систем.

В свою очередь, Собянин сообщал, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля БКЛ, который пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". При этом работы продолжаются еще на четырех участках линии. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года.