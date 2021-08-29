Из-за строительства БКЛ движение в районе Зюзино ограничат с 31 августа по 30 декабря

09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 31 августа по 30 декабря из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на двух участках улицы Каховка в столичном районе Зюзино перекроют движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"С 31 августа по 30 декабря круглосуточно ограничат движение на ул. Каховка. Это связано с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на участке улицы Каховка от дома 2, строения 4 до дома 1, корпуса 1 по улице Малая Юшуньская за счет устройства временных уширений сохранят движение транспорта по трем полосам.
На участке той же улицы от дома 1 до дома 9, корпуса 1 машины поедут по четырем полосам. На двух из которых движение также сохранят при помощи устройств временных уширений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций БКЛ. Мэр добавил, что работы также ведутся возле станции "Бутырской" на салатовой линии.
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