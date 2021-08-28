Пассажиры двухэтажного поезда на МЦК отметили его плавность и красоту – Ликсутов

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Пассажиры двухэтажного поезда на Московском центральном кольце (МЦК) оценили его плавность и красоту, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

"Двухэтажный поезд работает на МЦК уже четвертый день, и мы получаем первые отзывы. Пассажиры отмечают увеличенную вместительность, большое количество посадочных мест, плавность и красоту состава. По итогам тестового периода и отзывов пассажиров, как и поручил мэр Москвы Сергей Собянин, будем принимать решение о возможности постоянной эксплуатации двухэтажных поездов на МЦК", – приводит ведомство слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Дептрансе напоминают, что двухэтажной поезд на МЦК работает в тестовом режиме до 8 сентября. Решать, нужен ли такой состав на МЦК, будут сами москвичи. Сделать это можно, оставив свой голос на портале системы электронных опросов "Активный гражданин".

Двухэтажный поезд на МЦК запустили 25 августа. От обычных "Ласточек" он отличается большей вместительностью. Как сообщает департамент транспорта в телеграм-канале, пассажиропоток на МЦК за первый год составил 98 миллионов пассажиров, за второй – 124 миллиона, третий – 142 миллиона. В нынешнем году уже опережен показатель, который фиксировался до пандемии. По прогнозам, в будущем пассажиропоток будет только увеличиваться.