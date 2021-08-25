Собянин заявил, что решение транспортных проблем в Москве всегда будет в приоритете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что одним из приоритетных вопросов в Москве всегда будет решение транспортных проблем. Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВ Центр.

"Вся транспортная программа идет полным ходом, на пределе возможностей строителей. Транспорт всегда в большом городе будет на первом месте, и решение этих проблем будет одним из самых главных", – отметил мэр города.

По словам градоначальника, в этом году в Москве будет построено больше 80 километров дорог, в числе которых тоннели, развязки, эстакады, больше десятка линий метро, а также продолжает обустраиваться МЦД, будут введены участки БКЛ.

Ранее Сергей Собянин рассказал о запуске в тестовом режиме двухэтажного поезда на МЦК. По словам мэра, состав будет ходить до 8 сентября, а затем пассажирам предложат проголосовать за введение такого поезда на постоянной основе.

Пассажиропоток на МЦК за первый год составил 98 миллионов пассажиров, за второй – 124 миллиона, третий – 142 миллиона. В нынешнем году уже опережен показатель, который фиксировался до пандемии. По прогнозам, в будущем пассажиропоток будет только увеличиваться.

