Собянин: в Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К 1 сентября в Москве откроют 25 новых детских садов и школ. Об этом в ходе церемонии открытия нового здания школы № 2117 на улице 40 лет Октября в Щербинке рассказал Сергей Собянин.

"Всего за год построено около 40 объектов образования: школ, детских садов. Обеспеченность города неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детских садах, и в школах. К таким относится и Щербинка. Население здесь растет", – добавил мэр.

Градоначальник заявил, что некоторые образовательные учреждения в районе не подлежат реконструкции. На их месте возведут новые.

"То же самое пришлось сделать по реконструкции детского сада, который будет введен к 1 сентября. И в ближайшие годы здесь, в Щербинке, будет развернуто еще строительство детских школ и детских садов, чтобы покончить с дефицитом образовательных мест в Щербинке", – подчеркнул Собянин.

Подобная работа проводится и в других районах Москвы. Мэр напомнил, что власти столицы приняли решение о переводе детских садов в 110 районах города на новый стандарт, позволяющий принимать в дошкольные организации детей с двух лет и двух месяцев.

"Надо добиться, чтобы везде – и в Щербинке, и в других оставшихся районах – была такая же доступность. Над этим будем работать", – добавил градоначальник.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что новый корпус школы № 2117 на 550 мест возвели на бюджетные средства в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

Четырехэтажное здание выполнено из монолитного железобетона. Созданная в школе среда направлена на физическое и эстетическое развитие учеников. В образовательной организации оборудованы учебные кабинеты по естественным наукам, совмещенные с зоной практикума, кабинет информационных технологий, который в будущем возможно расширить до IT-полигона, кабинеты технического черчения, моделирования и иностранного языка, а также два спортивных зала, актовый зал с эстрадой и библиотека-медиатека с читальным залом.

Кроме того, в школе предусмотрена зона отдыха учащихся, включающая кабинет релаксации. На школьном дворе оборудована комплексная площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Первых учеников школа примет 1 сентября.

Начиная с 2011 года в Москве было построено 433 здания образовательных учреждений: 316 детских садов и 117 школ. В 2021–2023 годы за счет бюджетных средств планируют построить более 90 новых зданий образовательных организаций. Еще столько же возведут с помощью инвесторов.

В ходе торжественного мероприятия Сергей Собянин также прокомментировал открытие еще одного социально значимого объекта в Щербинке – новой детско-взрослой поликлиники на улице Первомайской. Медицинская организация рассчитана на 750 посещений в смену. Детский и взрослый блоки изолированы друг от друга и имеют отдельные выходы.

Лечебное учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием. В новой поликлинике предусмотрен дневной стационар. В настоящее время идет передача здания поликлиники специализированным организациям департамента здравоохранения Москвы.

Ранее Сергей Собянин поручил департаменту образования и науки города провести совместно с директорами школ ревизию зданий образовательных организаций. По словам мэра, ряду зданий потребуется комплексный ремонт и реконструкция.