Детсады в 110 районах Москвы начнут принимать детей с 2 лет и 2 месяцев – Собянин

12:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детские дошкольные учреждения в 110 районах Москвы в этом году начнут принимать детей с 2 лет и 2 месяцев. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе городского открытого педагогического совета.
"Мы начинали когда-то с 3 лет, и то детям не хватало мест. Сегодня мы в 110 районах Москвы переводим этот стандарт до 2 лет 2 месяцев", – заявил мэр.
Собянин объяснил, что это стало возможным благодаря тому, что ежегодно в столице строится около 40–50 зданий школ и детских садов.
Мэр также отметил, что в настоящее время не во всех районах города возможно понизить возраст принятия детей в детсады, однако власти будут стараться постепенно ввести этот стандарт во всех дошкольных учреждениях Москвы.
Ранее мэр предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок. Он усомнился в их целесообразности на фоне того, что от учеников не требуют ношения масок на уроках, тогда как учителям приходится в них постоянно работать и общаться.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: