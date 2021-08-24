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Мэр Москвы

12:54

Детсады в 110 районах Москвы начнут принимать детей с 2 лет и 2 месяцев – Собянин

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детские дошкольные учреждения в 110 районах Москвы в этом году начнут принимать детей с 2 лет и 2 месяцев. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе городского открытого педагогического совета.

"Мы начинали когда-то с 3 лет, и то детям не хватало мест. Сегодня мы в 110 районах Москвы переводим этот стандарт до 2 лет 2 месяцев", – заявил мэр.

Собянин объяснил, что это стало возможным благодаря тому, что ежегодно в столице строится около 40–50 зданий школ и детских садов.

Мэр также отметил, что в настоящее время не во всех районах города возможно понизить возраст принятия детей в детсады, однако власти будут стараться постепенно ввести этот стандарт во всех дошкольных учреждениях Москвы.

Ранее мэр предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок. Он усомнился в их целесообразности на фоне того, что от учеников не требуют ношения масок на уроках, тогда как учителям приходится в них постоянно работать и общаться.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов.

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