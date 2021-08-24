Собянин предложил отменить для учителей школ обязательное ношение масок

12:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок. Предполагается, что маски преподаватели смогут носить по желанию.
"Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", – сказал градоначальник на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.
Мэр подчеркнул, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заметил, что вакцинация от коронавируса дает свои результаты. По его словам, прививочная кампания привела к стабилизации эпидситуации в стране.
За последние сутки в России подтвердили 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6 785 374 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,07%, Санкт-Петербурге – 0,11%, Республике Алтай – 0,12%.
Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате
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