Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из столичных роддомов

09:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из отделений реанимации и патологии новорожденных, который в настоящее время в пилотном режиме проходит в перинатальном центре ГКБ № 24. Воспользоваться возможностью уже успели 437 семей, написал мэр в своем блоге.
"Хороший шанс родить здорового ребенка есть практически у каждой женщины. <...> Но случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом. На этот случай по просьбам родителей мы организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных", – говорится в публикации.
Помимо ГКБ № 24, теперь родители могут наблюдать за своими детьми, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях Инфекционной клинической больницы № 2, Морозовской детской городской больницы и в роддоме ГКБ № 15 имени Филатова.
Чтобы получить доступ к трансляциям с камер, установленных на кувезах новорожденных, родители должны написать заявление, а окончательное решение уже примет заведующий отделением или лечащий врач. При этом сами записи с камер не сохраняются и никуда не передаются, а доступ к ним есть только у родителей и некоторых технических специалистов.
Собянин уточнил, что за полтора года существования проекта им успели воспользоваться 437 семей, 96% из которых остались довольны.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 95% роддомов и перинатальных центров города подключили к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
Предполагается, что доступ к электронным медкартам пациенток позволит врачам повысить качество и прозрачность предоставляемых медицинских услуг, обеспечить преемственность всех этапов диагностики, лечения и наблюдения не только матери, но и ребенка.
95% роддомов и перинатальных центров Москвы подключили к ЕМИАС
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