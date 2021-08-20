В столице ускорили темпы подключения стационаров к ЕМИАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в текущем году темп подключения медицинских учреждений к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) увеличится на 35%, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Если за весь прошлый год доступ к системе получили 24 стационара, то только за семь месяцев этого года выполнено подключение уже 19 больниц. Таким образом, темп подключения увеличился на 35 процентов. В ближайшее время завершатся работы еще в нескольких стационарах", – приводится в материале сообщение пресс-службы столичного комплекса социального развития.

Уточняется, что в настоящее время к ЕМИАС подключили уже 65% стационаров и 95% роддомов.



При подключении к системе в стационарах проводится обновление аппаратных и сетевых систем и установка современного программного и серверного оборудования, а персонал проходит специальное обучение.

В настоящее время ЕМИАС доступна бригадам скорой и неотложной помощи, а также внедрена во всех поликлиниках Москвы.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сегодня более 900 тысяч жителей столицы пользуются мобильной версией медицинской карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которая стала доступна с июня 2020 года. В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов 4–5 раз в месяц. По словам Раковой, это позволяет москвичам экономить время, узнавать результаты различных анализов без необходимости посещать поликлинику.

