18 марта, 20:25

Политика

Афганистан приостановил военные действия против Пакистана по просьбе трех стран

Фото: ТАСС/ЕРА/SAMIULLAH POPAL

Представитель афганского правительства Забихулла Муджахид в соцсети Х объявил о временном прекращении военных действий против Пакистана.

По его словам, решение принято в связи с приближающимся праздником Ид аль-Фитр, а также по просьбе стран-посредников – Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Конфликт на афгано-пакистанской границе обострился 26 февраля. Боевые действия начались в 6 приграничных зонах и в районе линии Дюранда. Пакистанская авиация нанесла удары по военной инфраструктуре Афганистана, в ответ силы страны начали контрнаступление в восточных провинциях.

27 февраля бои продолжились. В частности, был нанесен удар по военной базе пакистанской армии в районе Наушера.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале войны с Афганистаном, обвинив соседнюю страну в "экспорте терроризма".

На этом фоне Россия выразила готовность стать посредником, если обе стороны одновременно обратятся за помощью. В Организации Договора о коллективной безопасности также заявили об обеспокоенности эскалацией и призвали к диалогу.

