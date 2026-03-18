Новости

Новости

00:46

Россия выразила готовность стать посредником между Пакистаном и Афганистаном

Фото: AP Photo/Siddiqullah Alizai

Российская сторона готова выступить посредником для урегулирования ситуации между Пакистаном и Афганистаном при обращении обеих стран. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

По его словам, Москва старается найти компромиссную развязку, которая позволит прекратить боестолкновения и перейти к дипломатии.

"Россия будет готова рассмотреть такую возможность, если обе стороны одновременно обратятся к ней с просьбой о посредничестве. Пока такого нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать", – отметил дипломат.

Обеспокоенность в связи с текущей эскалацией также выражают в Организации Договора о коллективной безопасности. Секретариат ОДКБ внимательно отслеживает события афгано-пакистанского конфликта и рассчитывает на начало содержательного диалога между Кабулом и Исламабадом.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались 26 февраля в шести приграничных зонах и вблизи границы Дюранда. Авиация Пакистана атаковала военную инфраструктуру, а силы Афганистана начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф после этого сообщил о начале войны с Афганистаном, обвинив его в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля бои на границе между Афганистаном и Пакистаном продолжились. В частности, удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

