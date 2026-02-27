Фото: ТАСС/АР/Wahidullah Kakar

Боевые действия на границе между Афганистаном и Пакистаном возобновились, сообщил афганский телеканал Ariana News.

Согласно данным журналистов, первый удар был нанесен по военной базе пакистанской армии, находящейся в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Атака была предпринята в ответ на аналогичные действия ВС Пакистана в Кабуле и провинциях Кандагар и Пактия, которые произошли 26 февраля, пояснило министерство обороны Афганистана на своей странице в соцсети Х.

Комментируя новый виток афгано-пакистанского противостояния, политолог Иван Мезюхо заявил, что в этом нет ничего нового.

"Сразу после свержения режима Ашрафа Гани и возвращения к власти талибов в Афганистане противостояние с Пакистаном постоянно сопровождалось военными стычками, и небольшое замирение при посредничестве других стран лишь дало некую отсрочку для возобновления конфликта, который мы видим сегодня", – объяснил он в беседе с RT.

Эксперт сделал акцент на том, что в правительствах обеих стран есть политические силы, заинтересованные в продолжении конфликта. При этом он упомянул и внешних игроков, извлекающих выгоду из этого военного кризиса.

"Вместе с тем мусульманские страны, такие как Иран и Катар, наверняка будут предпринимать действенные усилия для того, чтобы этот конфликт был хотя бы на какое-то время заморожен", – высказался Мезюхо, выразив мнение, что ни одной из сторон не удастся полностью уничтожить другую.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными вспыхнули 26 февраля сразу в шести приграничных провинциях. Бои также велись вблизи границы Дюранда, которую Кабул официально не признает.

Пакистанская авиация нанесла удары по военным объектам и бойцам противника в трех городах. В ответ афганские вооруженные силы начали контрнаступление в восточных провинциях. В частности, солдаты уничтожили 15 пакистанских пограничных постов и захватили 8 позиций в провинциях Нангархар и Кунар.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что терпение Исламабада исчерпано, и теперь началась открытая война с Афганистаном. Кроме того, он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.