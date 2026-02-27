Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 12:03

Происшествия

Боевые действия на границе между Афганистаном и Пакистаном возобновились

Фото: ТАСС/АР/Wahidullah Kakar

Боевые действия на границе между Афганистаном и Пакистаном возобновились, сообщил афганский телеканал Ariana News.

Согласно данным журналистов, первый удар был нанесен по военной базе пакистанской армии, находящейся в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Атака была предпринята в ответ на аналогичные действия ВС Пакистана в Кабуле и провинциях Кандагар и Пактия, которые произошли 26 февраля, пояснило министерство обороны Афганистана на своей странице в соцсети Х.

Комментируя новый виток афгано-пакистанского противостояния, политолог Иван Мезюхо заявил, что в этом нет ничего нового.

"Сразу после свержения режима Ашрафа Гани и возвращения к власти талибов в Афганистане противостояние с Пакистаном постоянно сопровождалось военными стычками, и небольшое замирение при посредничестве других стран лишь дало некую отсрочку для возобновления конфликта, который мы видим сегодня", – объяснил он в беседе с RT.

Эксперт сделал акцент на том, что в правительствах обеих стран есть политические силы, заинтересованные в продолжении конфликта. При этом он упомянул и внешних игроков, извлекающих выгоду из этого военного кризиса.

"Вместе с тем мусульманские страны, такие как Иран и Катар, наверняка будут предпринимать действенные усилия для того, чтобы этот конфликт был хотя бы на какое-то время заморожен", – высказался Мезюхо, выразив мнение, что ни одной из сторон не удастся полностью уничтожить другую.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными вспыхнули 26 февраля сразу в шести приграничных провинциях. Бои также велись вблизи границы Дюранда, которую Кабул официально не признает.

Пакистанская авиация нанесла удары по военным объектам и бойцам противника в трех городах. В ответ афганские вооруженные силы начали контрнаступление в восточных провинциях. В частности, солдаты уничтожили 15 пакистанских пограничных постов и захватили 8 позиций в провинциях Нангархар и Кунар.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что терпение Исламабада исчерпано, и теперь началась открытая война с Афганистаном. Кроме того, он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика